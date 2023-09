Dans ce groupe concocté par Belmadi, ne figurent pas Islam Slimani en manque de rythme et Youssef Belaili nouveau joueur du MC Alger après être resté longtemps sans jouer. Tout comme Bentaleb et Andy Delort. Par contre, dans cette liste, on note le grand retour de Sofiane Feghouli (33 ans), qui n’était plus appelé en sélection depuis mars 2022 et le fameux match de barrage de la Coupe du monde contre le Cameroun. Le joueur pensionnaire du club turc de Fatih Karagümrük signe son grand retour. Pour Houssam Apur, inclu dans la liste, l’incertitude demeure. L’ancien Lyonnais est sorti blessé à la 30e minute lors du match de son nouveau club, la Roma, face à l’AC Milan (1-2) ce vendredi.

