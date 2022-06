Et pour cause ? Possédant deux journaux « Al Balagh » et « Al Balagh Erriadhi », il aurait continué d’encaisser des chèques de publicité publique un an après leur fermeture, poussant l’Agence nationale d’édition et de publicité à porter plainte et à réclamer des dommages et intérêts. Le verdict devrait être rendu le 9 juin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy