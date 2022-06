XALIMANEWS-La sélection algérienne compte opérer du sang neuf dans son effectif. Depuis le fiasco de la CAN, suivi de la désillusion sur la route du Mondial face au Cameroun à Blida même, le sélectionneur Belmadi avait émis le souhait d’opérer du renouveau. Dans cette optique, il va enrôler quelques bi-nationaux.

Dans sa quête d’apporter du changement dans son groupe, Belmadi avait convoqué 7 nouveaux joueurs lors du dernier rassemblement de juin, comptant pour les 2 premières journées des Éliminatoires de la CAN 2023. Les joueurs tels qu’Anthony Mandrea, Akim Zedadka, Yanis Hamache, Abdelkahar Kadri, Billal Brahimi, Bilel Omrani et Riad Benayad, furent appelés pour la première fois.

«Il y a eu des réflexions. Des choses qui se font avec le temps. Des prises de décisions qui arrivent un peu plus sur le tard. On n’est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Mais plutôt pour faire en sorte que cette équipe nationale soit la plus forte possible jour après jour.» Déclarait Belmadi lors d’un nouveau entretien accordé à la chaîne de la Fédération Algérienne de Football, avant de renchérir.

«il y a des choses que j’ai endossées sous la pression, il n’y a aucun problème. Comme si on ne savait pas qui était bon et qui était susceptible de renforcer l’équipe nationale. Mais on ne parle pas. On n’est pas là pour raconter nos vies tous les jours. Mais on y travaille, c’est certain. On en récolte aujourd’hui les fruits. Ils n’ont pas encore rejoint l’équipe nationale mais les discussions sont un peu plus précises. Elles tendent vers des décisions qui iront dans ce sens et un engagement à terme. Au mois de septembre ou en mars prochain. Il y a un vrai changement dans la décision de nous rejoindre».

Et selon Footmercato qui reprend la presse algérienne, de nouveaux joueurs devront débarquer en sélection dans les prochains jours. D’après le journal Le Buteur, Rayan Aït-Nouri (21 ans, Wolverhampton) et Yacine Adli (21 ans, AC Milan, ex-Bordeaux), deux joueurs ayant évolué au sein des catégories jeunes de l’équipe de France jusqu’à présent, notamment les Espoirs, pourront intégrer les Fennecs. De même qu’ Amine Gouiri (22 ans, Nice) ou encore Houssem Aouar (23 ans, OL), qui ne donne pas sa priorité à la sélection du pays de ses parents, qui sont courtisés par la FAF. Reste à savoir où va finir tous ces dossiers.