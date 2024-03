Football-Allemagne : accusé d’islamiste par un journaliste, Rüdiger porte plainte et s’explique

XALIMANEWS-L’international allemand Antonio Rüdiger, défenseur du Real Madrid, explique pourquoi il a porté plainte contre un journaliste de Bild qui l’accusait d’avoir fait le signe du « doigt de l’Etat islamique » dans une publication sur Instagram.

Après sa plainte, le défenseur allemand du Real Madrid, s’est exprimé dans SportBild tout en précisant pourquoi il avait porté plainte contre le journaliste Julian Reichelt, ancien rédacteur en chef de Bild. L’ancien joueur de Chelsea a porté plainte en justice, tout comme la Fédération allemande (DFB) rapporte RMC Sport.

« Pour marquer le début du Ramadan, j’ai publié un post sur Instagram », explique le joueur dans ses propos relayés par RMC. « Cela fait déjà 13 jours (depuis le 11 mars) que le public peut le voir et a atteint plusieurs millions de followers sans aucune critique de la part de qui que ce soit. Mais ces derniers jours, la photo a été utilisée par des individus pour porter des accusations infondées. Le geste que j’ai utilisé s’appelle le doigt tawhid. En Islam, cela est considéré comme un symbole de l’unité et du caractère unique de Dieu. Ce geste est répandu parmi les musulmans du monde entier et n’a été classé comme sans problème que ces derniers jours par le ministère fédéral de l’Intérieur (allemand). »