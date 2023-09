Un ex entraîneur du Bayern de Munich remplace son prédécesseur sur le banc bavarois à la tête des champions du monde 2014. Hansi Flick débarqué, voilà que Julian Nagelsmann arrive et sera sur le banc de la Mannschaft et amènera Musiala et compagnie à l’Euro 2024.

