« On affronte un adversaire qui joue bien. Chacun a eu ses moments. Il y a des joueurs qui ont rejoint le camp un peu tard, et c’était difficile de préparer le match. Mais le groupe est engagé, on l’a déjà montré lors des Éliminatoires. On va bien arriver à la Coupe du monde”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy