XALIMANEWS-La Zambie, adversaire du Sénégal ce soir en amical au Stade Lat Dior de Thiès, voudrait retrouver de sa superbe après avoir loupé la qualification à la prochaine CAN. Depuis l’édition 2015, les Chipolopolos peinent à se qualifier à la prestigieuse fête du football africain. Sinkala, Mwepu, Congo et autres, sont à la recherche de leur gloire perdue.

En 2012, lors de la CAN organisée en Guinée-Équatoriale, la Zambie contre toute attente, remporta le trophée au nez et à la barbe de tous les caciques du continent africain. Tour à tour, le Senegal (2-1), la Guinée-Equatoriale (1-0), le Soudan en quarts (3-0), le Ghana en demi (1-0) et la Côte d’Ivoire en finale (0-0, 8 t.a.b 7), tombèrent sous les coups de boutoir de ces jeunes hommes aux maillots oranges. Seule, la Lybie est parvenue à lui resister (2-2 en match de poule). La Zambie s’adjugea son premier trophée après 2 échecs en finale (1974 et 1994). Les Héros de de ce retentissant exploit ont pour noms Mweene, Nkausu, Shisamba Lungu, Sinkala, Katongo, Kalaba, Chamanga, Mbola, Emmanuel Mayuka, Mbesuma, Mulenga.

Ces joueurs sus-cités écrivèrent l’une des plus belles pages du football zambien, rendant hommage au passage aux disparus, dans le crash du 27 avril 1993 au large des côtes gabonaises, de l’avion transportant la selection en partance pour Dakar pour jouer le Sénégal dans le cadre des Éliminatoires du Mondial 1994. Toute une génération y passa, David Chabala le gardien, Whiteson Changwe et Soko John deux excellents latéraux, Watiyakeni, Mulenga, Derby Makinka et j’en passe. Les Chipolopolos 2 ans plus tard, réussissent à se renouveler pour finalement arriver en finale lors de la CAN 1994 contre le Nigéria, après avoir disposé du Sénégal en quarts (1-0) sur un tir d’Evans Sakala qui crucifia Cheikh Seck. En finale, la Zambie courbe l’échine (2-1) devant le grand Nigéria des Amuniké, Finidi Georges, Ukechukwu, Oliseh, Okocha etc.., après avoir pourtant ouvert le score par Elijah Litana. Après des hauts et des bas, la selection zambienne se rappela au bon souvenir des férus de football du continent en réussissant le Hold-up en terre equato-guineenne.

Après cette embellie de 2012, la Zambie ne fut pas long feu durant les CAN de 2013 et 2015 au cours desquelles elle fut éliminée au premier tour. Et depuis 2015, l’équipe chère à Kalusha Bwalya, ancien capitaine emblématique des Chipolopolos et actuel président de la Fédération Zambienne de Football, peine à retrouver les sommets en Afrique. Éliminée pour la CAN 2021, la Zambie va entamer une opération reconquête en commençant ce soir face aux Lions d’Aliou Cissé, pour un match qui précéderait ceux des Éliminatoires du Mondial Qatari, une compétition dont joueurs de l’Afrique Australe voudront participer.