Moins de 24 heures après la belle victoire de l’Argentine d’un bon Messi devant l’Italie (3-0) en Finalissima opposant le vainqueur de la Copa et celui de l’Euro, sa grande rivale le Brésil entamait sa tournée asiatique par un premier match face à la Corée du Sud chez elle. Pour cette rencontre, Neymar qui avait quitté l’entraiment la veille à cause d’une blessure était d’attaque pour démarrer la partie. Et comme son ami et coéquipier Messi, auteur d’un but la veille face aux Transalpins, l’Auriverde s’est fendu d’un doublé sur 2 penaltys (42e et 57e). Les autres réalisations brésiliennes sont signées, Richarlison le premier buteur du match (7e), Philippe Couthinho (80e) et Gabriel Jésus (90e+4). Les Locaux avaient égalisé par Hwang Ui Jo (31e), pour leur seul but du match.

