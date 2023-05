La publication auriverde précise que cette tournée estivale pourrait avoir lieu dans la péninsule ibérique. Pour l’instant, la Seleçao pourrait ainsi affronter la selection de la Guinée à Lisbonne, en juin, avant de s’envoler quelques jours plus tard pour Barcelone et s’opposer au Lions du Sénégal. Selon Footmercato, au depart, le souhait du président de la CBF Ednaldo Rodrigues était de se confronter à plusieurs grosses sélections européennes, mais aucun créneau n’a pu être trouvé sur la période en raison des matches de qualifications à l’Euro 2024 et de la Ligue des Nations. De ce fait, après avoir disputé et perdu une autre rencontre amicale face une sélection africaine, le Maroc à tanger (2-1), le Bresil va dans la foulée, affronter 2 autres sélections issues d’Afrique, dont le Sénégal, champion continental en titre.

