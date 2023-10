En perspective du match amical face aux Lions Indomptables du Cameroun, qui se jouera ce lundi, les Lions du Sénégal ont débuté leur regroupement depuis ce lundi, dans le nord de la France. La bande à Aliou Cissé est à Lens lieu de la rencontre et nouveau fief de leur coéquipier Nampalys Mendy qui fait son retour après son absence face à l’Algérie. Ce groupe est amputé de Nicolas Jackson blessé et qui sera opéré à la main comme révélé par Taggat. Par conséquent, le joueur de Chelsea sera remplacé par Abdallah Sima. L’attaquant de 22 ans réalise un bon début de saison avec les Rangers, puisqu’il a marqué 7 buts en 15 matchs tous terrains confondus. Apparu à quatre reprises sous le maillot national, Sima n’avait plus été en sélection depuis un peu plus de deux ans, soit septembre 2021.

