XALIMANEWS-Ce soir à 19h au Stade Lat Dior de Thiès, les Lions du Sénégal vont faire face aux Requins bleus du Cap-Vert dans le cadre d’un match amical, 3 jours après la belle prestation devant la Zambie. Le Sénégal doit confirmer, devant un adversaire, qualifié pour la CAN est réputée très joueuse.

Après la prestation convaincante face à la Zambie, certes amputée de quelques absences, les Lions se sont un peu réconciliés avec leur public après 2 précédentes sorties qui laissaient à désirer. Samedi, face aux joueurs d’Afrique Australe, les partenaires de Gana Gueye avaient laissé entrevoir de belles choses sur la pelouse du Stade Lat Dior de Thiès, avec un contenu assez consistant, ce qui avait ravi le public bon enfant, chantant et dansant.

Avec un schéma classique en 4-3-3, Aliou Cissé était revenu à ses fondamentaux, avec Ismaila Sarr et Mané sur les cotés, Boulaye dans l’axe, un milieu composé à 3 avec un Nampalys en maestro, le Sénégal avait déroulé en première période avec un Ismaila Sarr qui faisait des misères à l’arrière garde zambienne avec ses appels incessants, sa percussion., un sadio Mané en chef d’équipe qui combinait et faisait jouer ses partenaires, Boulaye Dia se demenant sur le front de l’attaque de par ses appels, sa vivacité et son sens du placement. Les Lions semblaient dans leurs éléments, le jeu étant devenu comme par miracle, fluide et bien pensé, et le 4-3-3 faisait son effet. Et si, Gana et Krepin étaient parvenus à se mettre à la hauteur de Nampalys, le cocktail allait être détonant. Derrière, la défense dégageait beaucoup de serenité, exceptés quelques soucis posés par le virevoltant Moses à Koulibaly, ce qui a valu le coup franc qui amena la réduction du score zambienne.

ADVERTISEMENT

Ce soir, l’adversaire est d’un autre calibre, le Cap-Vert est une vieille connaissance pour le Senegal. La bande à Rayan Mendes, Julio Tavares et Heldon, s’est brillament qualifiée à la prochaine CAN et forme une équipe très compacte, très joueuse. Ce groupe de Requins bleus, paraît être d’un cran au dessus des zambiens. Ce sera une belle opposition entre les 2 équipes voisines. Pour ce match de ce soir, nul doute que Aliou Cissé va remettre le même dispositif, avec quelques changements, notamment Édouard Mendy qui devrait prendre place dans les buts. Aux Lions de confirmer la belle prestation réalisée face à la Zambie (3-1), samedi.

Rappelons que le Cap-Vert a essuyé la plus large défaite de son histoire devant le Sénégal, un certain 12 février 1981 (5-1).

Mardi 8 juin 2021 au Stade Lat Dior de Thiès

19h 00 : Sénégal/Cap-Vert