XALIMANEWS-3 jours après avoir dompté la Zambie (3-1), Édouard Mendy de retour dans les cages et ses partenaires faisaient face, ce soir, aux Requins bleus du Cap-Vert. Et au terme d’un match solide et appliqué, les Lions s’imposent sur 2 réalisations de Gana Gueye (56e) et Sadio Mané (84e).

Ce soir, le Sénégal vient d’enregistrer sa seconde victoire après celle obtenue devant la Zambie (3-1) samedi passé, dans ses deux matchs amicaux préparatoires. Ces 2 victoires convaincantes, font suite après 2 prestations ô combien decriées lors des 5e et 6e journées des eliminatoires de la CAN, face au Congo et l’Eswatini.

Ce soir, l’adversaire, avec le potentiel dont il disposait, était d’un cran au dessus des Zambiens et l’opposition paraissait à priori beaucoup plus coriace.

ADVERTISEMENT

Dès le début du match, les visiteurs faisaient preuve d’un pressing agressif sur les Lions, et à la 5ème minute, Krepin Diatta, alerté dans le dos de la défense cap-verdienne, rate son face à face avec le gardien adverse. Le Sénégal essaie de camper le jeu dans le camp des Requins bleus, mais à la 11ème minute, Kalidou est obligé de venir couper Vagner Dias. Le match est lancé, Ismaila Sarr s’échappe côté droit, mais son centre est cueilli par le gardien. Sadio Mané, comme face à la Zambie, prend le jeu à son compte et décale Saliou Ciss qui centre pour Boulaye Dia, qui devise son tir (16e). Sur l’action, Ismaila Sarr se blesse mais plus de peur que de mal. Les Lions dominateurs, ne parviennent pas à trouver la solution, et Mané sorti d’un joli numéro sert Krepin signalé hors-jeu (25e), le Cap-Vert vacille mais ne cède pas et trouve même le poteau sur un centre venu de la gauche de la défense sénégalaise, heureusement que la tête plongeante de l’attaquant adverse est repoussée par le poteau droit (31e). Après cette frayeur, c’est la pause fraîcheur intervenue à la 32ème minute. Revenus sur la pelouse, Boulaye Dia et Saliou Ciss, ratent coup sur coup 2 occasions nettes de scorer avant que n’intervienne la mi-temps (0-0).

Dès la reprise, le Sénégal repart à l’abordage, et Sadio Mané slalome dans la défense avant d’adresser un centre repoussé par la défense du Cap-Vert (48e). Le Red revient pour combiner avec Boulaye Dia, mais ce dernier ne semble pas dans son élément. A la 55ème minute, les Lions obtiennent un coup franc, chargé d’exécuter la sentence, Gana Gueye jusque là un peu discret se signale en enroulant parfaitement du droit la balle au fond des cages cap-verdiens, du grand art (1-0, 56e). Trois minutes plus tard, le milieu parisien recidiive sur une reprise après un centre du très remuant Ismaila Sarr, mais son but est refusé pour hors-jeu (59e). Et le match s’anima, le Sénégal est dans son temps fort, le joueur de Watford voit sa tête repoussée in-extremis par le goal adverse en corner, le public exulte. Très en jambe, Sarr déboule côté droit et tombe, mais après ralenti, il ne semble pas y avoir faute. Les Requins bleus, étouffés essaient de sortir de leur torpeur et Tavares assez remuant se fait rattraper par Saliou Ciss (66e). Les sénégalais, font montre d’un bel état d’esprit, et leur énorme repli défensif collectif gène les velléités cap-verdiennes. Baldé et Pape Matar Sarr, entrent aux places de Boulaye et Nampalys blessé (71e). Les protégés d’Aliou Cissé font preuve d’une bonne discipline tactique avec une bonne reconversion du bloc, tout le monde s’y met dans le travail de récupération. Diao Baldé se signale deux minutes après son entrée en décalant sur la gauche Ismaila Sarr dont le centre ne trouve pas preneur (73e), ce dernier lancé 2 minutes plus tard, se fera rattrapé par l’arrière garde adverse. Moustapha Nam remplace Gassama (76e), et les Lions sont toujours dans l’agressivité. Aliou Cissé fait sortir Koulibaly et Saliou Ciss aux profits de Kouyaté et Fodé Ballo Touré (81e). Et 3 minutes après ces 2 derniers changements, le meilleur sénégalais de la partie, Ismaila Sarr, est ceinturé dans la surface, et c’est un penalty. Comme face à la Zambie, le leader technique des Lions, Sadio Mané aggrave la marque (2-0, 84e).Après une frayeur causée par Édouard Mendy qui se fait tacier par l’attaquant adverse avant de se reprendre, Mame Baba Thiam rate la balle du 3-0 en toute fin de temps additionnel. Le Sénégal, solide, appliqué et efficace, s’impose devant le Cap-vert à la grande joie de son public, qui sort satisfait de ses 2 dernières prestations, bien meilleures que celles effectuées lors des 2 dernières journées des eliminatoires de la CAN 2021.

Signalons, que Sadio Mané, en marquant sur penalty, a égalé Mamadou Niang (23 buts) et pourrait se lancer à l’assaut du record detenu par Henry Camara (31buts), meilleur buteur de l’histoire des Lions.