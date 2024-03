Football-Amical Sénégal/Gabon (3-0) : Mikayil Ngor Faye « comme un grand », adoubé par le Gabonais Mario Lemina

XALIMANEWS-Ce vendredi au stade de la Licorne à Amiens, le Sénégal affrontait le Gabon en amical. Les Lions se sont largement imposés (3-0) avec un onze de départ remanié avec l’incorporation de nouvelles têtes dont le jeune Mikayil Faye du Barça Athletic. Un jeune qui a séduit.

Le défenseur central de l’équipe de jeunes du FC Barcelone êtrennait sa première titularisation avec les Lions pour sa première convocation en Équipe nationale. Appelé avec Rassoul Kader Ndiaye, en renforts pour remplacer Fodé Ballo Touré et Mamadou Lamine Camara, blessés, Mikayil Ngor Faye n’a pas déçu et a épaté la galerie. Solide et énergique, malgré un début de match assez hésitant, ce qui est d’ailleurs normal pour un jeune joueur de sa trempe, le Blaugrana a monté en puissance. Sur une frappe du gauche surpuissante, il fait le break pour le Sénégal (2-0, 44e). Un but venu d’ailleurs, une réalisation qui a fait réagir Mario Lemina le milieu de terrain gabonais de Wolverhampton dans ses propos puisés dans Wiwsport. « Après le match, j’ai vu qu’il jouait à Barcelone. Ça ne me surprend pas, il a réalisé un super match. C’est un jeune talentueux qui a marqué un but fantastique. Cela a eu un grand impact. Félicitations à lui et au Sénégal. A déclaré l’ancien joueur de Marseille avant d’ajouter à l’endroit du Sénégal,.C’est une nation très respectée. Nous sommes fiers de voir ce genre d’équipes en Afrique. Et on espère pouvoir un jour les rejoindre ». Le joueur qui aura ses 20 ans le 14 juillet prochain, a pris confiance après son somptueux but et a fait preuve de plus de solidité dans ses interventions, gagnant des duels. Il sera remplacé par Ismaël Jacobs (80e). Une première avec la sélection championne d’Afrique 2022 que le joueur du FC Barcelone B n’oubliera jamais de sitot, lui qui s’est bien bien comporté au sein de ses grands frères, Abdoulaye Seck, Ismaila Sarr et autres.