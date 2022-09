Trois jours après avoir battu la Bolivie (2-0), le Sénégal faisait face ce mardi à l’Iran de Carlos Qieiroz. Au terme des 90 minutes, qui se sont soldées par un nul (1-1), Aliou Cissé, en conférence de presse, est revenu sur cette partie où ses protégés airaient pu remporter la victoire, s’ils avaient fait preuve de plus d’efficacité. Pour l’homme aux dreadlocks, » C’est un match intéressant dans le contenu, il faut juste travailler l’efficacité. Quand on voit les occasions qu’on s’est créées, on est en droit de penser qu’on pouvait marquer 2 ou 3 buts. » A laché l’ancien joueur du PSG, avant de renchérir, » quand vous avez des occasions, il faut les mettre au fond. » Cependant, Cissé ne parait pas du tout inquieté devant la maladresse de ses joueurs, « on a des joueurs qui ont de la qualité, mais aujourd’hui pour pouvoir marquer beaucoup de buts, il faut plus de justesse technique », a-t-il avoué, tout en reconnaissant, » sur les zones décisives, on a manqué de qualité technique pour faire le bon choix. Il faut continuer à travailler là dessus. » Le meilleur entraineur de l’histoire de l’équipe nationale de football du Sénégal, reconnait la capacité à son équipe de pouvoir marquer beaucoup de buts, si ses joueurs fassent les choix qu’il faut.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy