Avec Ismaila Sarr et Boulaye Dia, Aliou Cissé peut revenir à son 4-3-3 classique, Mané et Sarr sur les cotés et Dia en avant centre fixe, pour un milieu à 3 avec Gana, Nampalys, Krépin voir le jeune Messin Pape Matar Sarr. En défense, derrière la muraille Mendy, on peut avoir Koulibaly et Kouyaté dans l’axe, Sabaly et Abdou Diallo peuvent occuper les couloirs.

Les partenaires d’Édouard Mendy le récent champion d’Europe avec Chelsea, ont ce soir l’occasion de se réconcilier avec leur public après 2 sorties ratées dont une catastrophique production face à l’Eswatini où Cheikhou Kouyaté a arraché le nul en toute fin de temps additionnel. Ce soir avec un effectif au grand complet avec les présences d’Ismaila Sarr promu avec Watford et Boulaye Dia le remois, le sélectionneur aura de quoi pouvoir concocter une équipe en 4-3-3. Première de sa poule de qualification à la CAN, première nationale africaine au Ranking FIFA, la sélection sénégalaise peine à produire un jeu à la hauteur de son standing malgré le bon potentiel dont elle dispose. Avec une colonne vertébrale composée de l’un des meilleurs gardiens d’Afrique Mendy, Kalidou Koulibaly le roc de Naples l’un des meilleurs centraux des 5 meilleurs championnats du monde, Sadio Mané qu’on ne présente plus, Nampalys Mendy épatant milieu de terrain de Leicester, Gana Guèye l’infatigable parisien, d’Ismaila Sarr, Boulaye Dia et du jeune et prometteur Pape Matar Sarr, la formation sénégalaise n’a rien à envier aux autres nations du continent. Cependant, la mayonnaise tarde à prendre.

