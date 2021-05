Pour les éliminatoires zone Amsud de la Coupe du Monde 2022, le Brésil jouera les 5èmes et 6èmes journées face à l’Equateur (4 juin) et le Paraguay (8 juin), avant de participer à la Copa America qui débutera six jours plus tard.

