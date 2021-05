Agé de 38 ans, le joueur de Sao Paulo, Daniel Alves ne fera pas son retour en sélection brésilienne au mois de juin. Celui qui n’a plus revêtu la tunique des Auriverde depuis octobre 2019, a du déclarer forfait pour les matches qualificatifs au Mondial 2022 contre l’Équateur et le Paraguay, les 4 et 8 juin, à cause de pépins physiques (genou).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy