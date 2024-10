Football-Angleterre : Accord conclu entre la Fédération et Thomas Tuchel pour devenir le sélectionneur des Three Lions »

XALIMANEWS-Libre depuis la fin de son contrat avec le Bayern Munich en juin dernier, Thomas Tuchel (51 ans) s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Angleterre dans les prochaines semaines. Il sera chargé de guider les Three Lions vers le Mondial 2026.

Selon le Times, un accord a été conclu et devrait être officiellement annoncé dans les jours à venir. Le tabloïd anglais de révéler que les négociations entre les deux parties ont été rapides et couronnées de succès, avec un contrat de 18 mois débutant le 1er janvier 2025. L’entraîneur allemand, désireux de retrouver rapidement un poste, et la Fédération anglaise, qui souhaitait clore sa recherche de sélectionneur, se sont entendus sur cette solution. Lee Carsley avait assuré l’intérim après le départ de Gareth Southgate cet été, mais uniquement de manière provisoire.

