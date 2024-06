Football-Angleterre/Championship : un salarié de Swansea licencié pour avoir parié contre son club à 130 reprises

XALIMANEWS-Salarié du club de Swansea en tant qu’agent de liaison avec les joueurs, Huw Lake a été licencié pour avoir parié 130 fois sur la défaite de son propre club, rapporte Footmercato qui reprend des informations de la presse britannique.

Cette information surprenante a été révélée ce samedi par The Telegraph.Le quotidien ajoute que Lake qui a fait 20 ans de service, a été suspendu de toute activité footballistique pendant un an et condamné à une amende d’environ 1 800 €. En tout, il aurait parié près de 100 000 €, bien que ces paris ne concernaient pas exclusivement les matches de Swansea. « Huw a reconnu les infractions après avoir été inculpé, et lui ainsi que le club ont pleinement coopéré avec l’enquête menée par les autorités du football », indique un communiqué.

Quelle mauvaise idée pour ce fonctionnaire âge de 60 an, qui sera sèvre de salaires et de sa passion.