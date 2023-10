XALIMANEWS-L’ancien international anglais et vainqueur de la Ligue des champions 1993 avec l’OM, Chris Waddle, pourrait rechausser les crampons, selon la presse anglaise.

Selon Footmercato qui reprend les dernières informations d’Alan Biggs, travaillant talkSPORT ou encore de la Sky, l’ancienne gloire de l’Olympique de Marseille Chris Waddle pourrait rechausser les godasses. En effet, il y aurait «de fortes chances que Chris Waddle revienne au football semi-professionnel à deux mois de son 63e anniversaire. Le Hallam FC 1860 va envisager d’envoyer un SOS à l’ex-star de Newcastle, Tottenham, et de Sheffield Wednesday et de l’Angleterre au milieu d’une série de blessures», comme indiqué par le journaliste anglais sur ses réseaux sociaux.

Le confrère ajoute que l’ex-international des Three Lions (63 sélections, 6 buts) retrouverait donc les terrains au niveau semi-professionnel sous le maillot des Countrymen, pensionnaires de la neuvième division du football anglais. Alan Biggs ajoute également qu’«on pense qu’il n’aura pas besoin de trop d’encouragements. Il n’a jamais vraiment raccroché les crampons. Hallam a au moins 6 joueurs blessés. Ils ont dû jouer à 10 après le dernier match de ce soir (mardi 16 octobre, ndlr).» Pour Footmercato, Cette possibilité nouvelle de revoir l’ancien vainqueur de la Ligue des champions sur le terrain, devrait ravir les supporters d’un club historique en Angleterre (créé en 1860, second club non-scolaire fondé dans le Royaume après le Sheffield FC, fondé en 1857).

Understand there is a strong possibility of Chris Waddle returning to semi-pro football two months short of his 63rd birthday. @HallamFC1860 will consider sending an SOS to the ex #NUFC, #THFC, #SWFC & England star amid a chronic run of injuries. 1/2