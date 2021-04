Ce week-end, la Premier League fait relache et place serait faite à la FA Cup. Presque assuré de remporter la Premier League, Manchester City (1e, 74 pts) leader avec 11 points d’avance sur son dauphin Mancjester United (2e, 63 pts), est en passe de réaliser un quadruplé inédit cette saison. Ce samedi pour le compte des demi-finales de la prestigieuse FA Cup, les proteges de Guardiola vont faire face à Chelsea, des Blues auteurs d’une belle remontée au classement de la Premier League depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur leur banc. Une équipe de Chelsea où règne un certain Édouard Mendy, gardien du temple, roi des clean-sheets (7) en Ligue des champions. Ce match City/Chelsea aura un parfum de Ligue des champions entre les 2 représentants anglais qui seront opposés au PSG et Real, en demies de C1. Les partenaires du gardien des Lions, auront à disputer une très grosse partie face à des Citizens pas rassasiés du tout, en atteste les propos de leur entraîneur Guardiola, au soir de la qualification au dépens de Dortmund. « On veut plus, toujours plus » , avait-il prévenu.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy