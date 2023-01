Et Footmercato citant le journal portugais Jornal de Noticias, les deux hommes, qui se considéraient un peu comme père et fils, se sont séparés après la fameuse interview donnée à Piers Morgan. Le quintuple Ballon d’Or européen a exigé de prendre son avenir en main et s’est rapproché d’un avocat et surtout de Ricardo Regufe, ancien représentant de Nike au Portugal et proche de CR7 depuis les années 2000, afin qu’il échange avec Al Nassr. Une operation qui devait être gérée par Mendes.

