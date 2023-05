L’idylle entre le buteur de la sélection du Portugal et le club saoudien d’Al Nassr pourra s’écourter trop vite. D’après les informations du journal catalan El Nacionam relayées par la station radiophonique française, l’aventure de Cristiano Ronaldo (38 ans) avec Al-Nassr pourrait prochainement prendre fin. L’attaquant portugais a été recruté par club saoudien en janvier dernier pour deux ans et moyennant un salaire de 200 millions d’euros annuels, le plus élevé jamais offert à un footballeur. Cependant, le buteur trouve du mal à s’acclimater à son nouveau pays en raison notamment de la barrière de la langue et d’une culture très différente de l’Europe, rapporte la source.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy