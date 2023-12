Les Jaunes vont verront les demi-finales de la Coupe nationale de l’Arabie Saoudite. adversaires. Al Nassr s’est logiquement imposé devant Al Shabab d’Habib Diallo. C’est m Seko Fofana qui a inscrit le premier but de la rencontre (0-1, 17e), deux minutes après le penalty raté de Carrasco. Mais sept minutes plus tard (24e), les Locaux vont égaliser par Junior Carlos (1-1). La joie de ces derniers sera de courte durée, car Mané va redonner l’avantage aux siens (28e, 1-2), avant que Ghareeb et Ronaldo, en seconde période, vont porter l’estocade (1-4) à Habib Diallo entré en jeu en seconde perio (64e) et partenaires. Et malgré la réduction de l’écart de Hattan Bahebri (2-4, 90e), Mané va servir l’inusable Cristiano Ronaldo, qui va corser l’addition dans le temps additionnel (2-5, 90+6e).

