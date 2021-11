XALIMANEWS-Favori pour le sacre, Robert Lewandowski a été coiffé au poteau pour le seconde fois, comme en 2019. Cependant, le Polonais est resté très fair-play.

Le vote du Ballon d’Or 2021 attribué à Lionel Messi, fait beaucoup jaser. Déjà, depuis un certain temps, certains médias annoncaientbque la Pulga serait sacré. Là où l’Argentin n’a remporté qu’une Coupe du Roi et une Copa America, l’attaquant Polonais du Bayern de Munich est crédité d’un titre de champion d’Allemagne et de meilleur buteur du championnat, qui suit une saison 2020 stratosphérique de sa part où il avait tout remporté (championnat-coupe d’Allemagne-Ligue des Champions-Coupe du monde des clubs-Supercoupe d’Europe) en plus d’un titre de meilleur buteur de la Bundesliga. Dès l’annonce du nom de Lionel Messi comme le gagnant de l’édition 2021, beaucoup de personnalités du football mondial se sont offusquées de ce sacre, mais, malgré l’amertume de certaines d’entre eux, le prolifique goleador de la sélection de la Pologne, s’est la joué très classe.

« Pour commencer, je tiens à féliciter Lionel Messi, vainqueur du Ballon d’Or. Je tiens à remercier chaque journaliste qui a voté pour moi et qui a estimé que mes réalisations étaient importantes en 2021. J’ai remporté le prix du buteur de l’année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l’équipe la plus forte et des fans fidèles derrière lui. Et pour moi, ce n’est pas différent. Je tiens à remercier mon club, le Bayern Munich, pour le fait de me donner la possibilité de réussir et réaliser mes rêves. Je tiens à remercier mes coéquipiers de l’équipe nationale polonaise et du Bayern Munich. Je tiens également à remercier mes fans de me soutenir chaque jour, cela signifie beaucoup pour moi. Et le plus important, un grand merci à ma famille merci maman, merci Anna – tu es l’amour de ma vie et ma meilleure amie, merci à ma sœur Milena et à mes amis et à l’équipe de direction pour le soutien continu, la base de mes réalisations. Merci », a-t-il posté sur son compte Instagram.