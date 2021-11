Mais de l’autre côté, en terre allemande, la presse locale ne peut admettre que le meilleur joueur de son championnat, ne soit pas le vainqueur de cette année. Pour les médias allemands, Robert Lewandowski mériterait mieux que quiconque d’être couronné. Celui qui a été privé d’un sacre certain en 2020 pour cause de Covid-19, malgré le fait qu’il n’a pas remporté de trophée prestigieux cette saison 2020/2021, ses performances en 2021 laissaient penser qu’il avait toutes ses chances. «Lewandowski se fait avoir, Messi victorieux», fustige le journal Bild, avant de se poser la question suivante : pourquoi de nouveau Messi ?. Au pays des Wallons et Flamands, la Belgique, La Dernière Heure lance dans son édition du jour : «Messi historique et polémique».

