Football-Ballon d’Or 2024 : Rodri s’est moqué de Vini en chantant, « Vinicius ! Vinicius ! Ciao ! Ciao Ciao ! « 

XALIMANEWS-Ce lundi, Rodri a remporté le trophée du Ballon d’Or, contre toute attente, devant le favori Vinicuis Junior. L’Espagnol, après avoir reçu sa distinction, s’est permis de railler le Brésilien, selon la presse française.

Interrogé sur l’absence du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d’Or 2024, Rodri a exprimé son indifférence : » Ils ont pris leur décision et ne souhaitaient pas être ici pour leurs raisons. J’ai accepté cela et me concentre sur mon club, mes coéquipiers et les personnes présentes qui sont heureuses de me féliciter. C’est tout. » A-t-il laché.

Plus tard, après avoir remporté le prestigieux trophée, le milieu de terrain espagnol a célébré son succès dans un restaurant parisien. Une scène controversée a été filmée puis rapidement supprimée des réseaux sociaux de Manchester City. On y voit Rodri faire référence à sa serviette tout en chantant l’air de la chanson « Bella Ciao » avec les paroles : « Vinicius ! Vinicius ! Ciao ! Ciao Ciao ! » Le tout devant un Ruben Dias souriant. Ces images, relayées par El Chiringuito, devraient susciter des réactions.

https://x.com/elchiringuitotv/status/1851402080600117536?t=9Kh2GVFHf2FwWzrvDexDaQ&s=19