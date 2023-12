The best of the best. Player of the Year (MEN) award – Final 3. #CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY

Ce jeudi, l’instance dirigeante du football africain a annoncé les trois finalistes pour son Ballon d’Or africain et les choix font beaucoup jaser. Auteur d’une grosse saison avec les ?ions de l’Atlas demi-finalistes du Mondial 2022 et le club andalou, le portier marocainn’est pas présent tout comme Riyad Mahrez. Dans ces trois finalistes, assez controversée, on retrouve Achraf Hakimi le latéral droit du PSG, Mohamed Salah le Pharaon qui porte les Reds de Liverpool et enfin le grand favori et peut être probable vainqueur le Super Eagle Victor Osimhen, champion d’Italie avec Naples.

