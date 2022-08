Ce fait assez remarquable, fait tellement jaser dans les médias du Vieux Continent. Après un exercice 2021/2022 assez quelconque de sa part, la Pulga ne fait même pas partie de la liste des 30 nominés dévoilés hier soir. Cette nouvelle a secoué l’Europe du football. Chez les Ibériques, on compare la saison de Cristiano Ronaldo à celle de Messi, et critique un article de l’Équipe qui explique la non nomination du parisien, victime de la modification des critères de Ballon d’Or qui récompense sur une saison maintenant et plus sur une année civile. Du coté des Transalpins, La Gazzetta Dello Sport, titre «la fin d’une ère».

