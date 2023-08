Les Locaux conduits par leur duo Sadio Mané-Cristiano Ronaldo, ont réussi une belle entame, marquant durant les 10 premières minutes par le Brésilien Talisca. Mais leur joie ne sera que de courte durée, puisque le club emirati va égaliser à la 17e minute par Yahya, suite à un joli mouvement. Le match devient équilibré par la suite et dans les derniers instants de la première période, les Jaunes vont essayer de forcer le verrou adverse par, Talisca, Mané et Ronaldo, mais l’adversaire a tenu bon. Dès le début de la seconde période, Yahya donne l’avantage à Al Shabab Al Ahli en réussissant son doublé (6e, 1-2). Stupeur chez les supporters d’Al Nassr. Sadio Mané très entreprenant et ses partenaires vont se ruer à l’attaque et le Sénégalais tarde à tirer, alerté dans la surface (54e). Malgré les velléités de Cristiano, Talisca et Mané, les Jaunes ne réussiront pas revenir au score. Alors qu’on s’achemine vers une qualification du club emirati, Sultan va égaliser de la tête, sur un centre venu de la gauche (88e, 2-2). Et durant le temps additionnel, Talisca, pour son doublé (95e+5) et Brozovic (90e+10) vont anéantir les espoirs d’Al Shabab Al Ahli, et vont offrir la qualification à Al Nassr. Une victoire méritée mais à la Pyrrhus. Sadio et Cristiano verront les phases de groupes de la Ligue des champions AFC

