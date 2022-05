XALIMANEWS-Ce dimanche soir, l’AJ Auxerre a décroché son billet pour disputer la prochaine saison de Ligue 1, en battant à l’extérieur Saint-Etienne aux tirs aux buts après une double confrontation (1-1, 1-1, 5 tab à 4). Dix années après avoir rejoint le purgatoire, le club cher à l’emblématique Guy Roux, renoue avec la Première Division.

Tombeur de Sochaux au tour précédent, les Bourguignons se sont cette fois çi payés les scalps des Stéphaniois après une double confrontation, pour retrouver l’Élite 10 ans après leur descente. Trois jours après ?e match aller à l’Abbé-Deschamps ponctué d’un nul (1-1), les 2 formations se sont retrouvés à Geoffroy-Guichard pour la manche retour. Et comme à l’aller, les 2 équipes ne vont pas se départager, en faisant match nul d’un but partout. Crivelli pour Saint-Etienne (76e, 1-1) avait répondu à l’ouverture su score auxerrois de Sakhi (51e, 0-1). Les prolongations ne donnèrent rien et il a fallu les tirs au but pour décider, si les Stéphanois vont rester ou céder leur place aux Bourguignons. Et à ce jeu, c’est l’ancien club de l’emblématique Guy Roux, qui va décrocher le précieux sésame. Auxerre s’impose par 5 tirs au but à 4, grâce à la transformation du capitaine Birama Touré, le héros de la soirée.

A la fin de ce match qui consacre le retour d’Auxerre dans l’Élite du football hexagonal, le coach des heureux élus, Jean-Marc Furlan, s’est confié tout heureux : « Je suis heureux, c’est la première fois que j’accède en Ligue 1 avec les barrages. C’est vrai que c’est beaucoup de tension. Les joueurs sont très heureux. Ce soir on s’est fait secouer, mais on le savait. Comment on est capable de tenir le choc et d’aller jusqu’au bout, et ça me fait beaucoup plaisir. C’est 12 mois de travail. Arriver, pour une fois, à monter en Ligue 2 après les barrages, c’est rare. Le secret ? Ce n’est pas vraiment un secret. C’est surtout comment on arrive à créer une très forte dynamique collective dans un groupe. Et quels sont les protocoles de jeu qu’on peut mettre en place dans l’équipe. »