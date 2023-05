Dans l’hebdomadaire belge Moustique, Thibault Courtois (31 ans) et Axel Witsel se sont confiés. « Ça nous a touchés parce que c’était sûrement la dernière Coupe du monde de notre génération, on avait envie de plus de positivité. La critique fait partie de notre métier. Il faut l’accepter. Mais on a eu l’impression qu’on voulait nous abattre, que c’était de l’acharnement », fistige Axel Witsel. De son coté, Thibaut Courtois, lui emboite le pas : « Je pense qu’on méritait mieux, regrette la star du Real Madrid. Avant le Brésil (la Coupe du monde 2014, élimination en quarts de finale, ndlr), on ne se qualifiait pas. On est arrivés et on a uni le pays. La presse a joué à détruire cette image et à créer des problèmes. Je vis en Espagne et ça ne se passe pas comme ça. Ils ont été moins critiques pendant le tournoi et ne l’ont été qu’après l’élimination. C’est mieux. Bien sûr, dans le foot, tu ne peux pas toujours être positif. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy