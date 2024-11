Football-Bilan Qualifications CAN 2025 : Le Maroc meilleure attaque (26 buts) avec le plus grand nombre de victoires (6/6), le Sénégal et le Mali partagent la meilleure défense (1 but encaissé), Brahim Diaz meilleur buteur (7 buts), neuf sélections invaincues

XALIMANEWS-Les phases de groupes des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se déroulera au Maroc, viennent de se conclure. La sélection marocaine a particulièrement marqué les esprits, suivie de près par celles du Sénégal et du Mali.

Quel parcours impressionnant pour les Lions de l’Atlas ! Après l’échec en 2024, les protégés de Walid Regragui, qualifiés pour la CAN en tant que pays hôte, ont brillamment réagi en inscrivant une phase de groupes exceptionnelle dans ces qualifications. Les demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022 ont enchaîné six succès consécutifs ( le plus grand nombre de victoires), marquant 26 buts (meilleure attaque) pour seulement 2 buts encaissés (3e meilleure défense). Le Maroc a su compter sur un collectif solide, avec en un trio composé de Yacine Bounou, Achraf Hakimi et le Madrilène Brahim Diaz.

LE MAROC ACCUMULE LE PLUS GRAND NOMBRE DE POINTS (18) ET LE PLUS DE VICTOIRES (6)

La sélection marocaine est talonnée par le Sénégal et l’Algérie. Les Lions du Sénégal et les Fennecs ont enregistré cinq victoires et un match nul, accumulant chacun 16 points, le plus grand total derrière le Maroc.

SÉNÉGAL ET MALI, LES 2 MEILLEURES DÉFENSES (1 BUT ENCAISSÉ)

En ce qui concerne la meilleure défense des qualifications, le Sénégal et le Mali se partagent la première place. Les deux équipes voisines ont fait preuve d’une solidité défensive remarquable, n’encaissant qu’un seul but chacune. Derrière ce duo, le Maroc, l’Algérie et le Cameroun suivent avec seulement deux buts encaissés.

NEUF (9) ÉQUIPES INVAINCUES DONT LE SÉNÉGAL

Dans ces phases des groupes qualificatifs, neuf sélections n’ont pas connu la défaite. Il s’agit des Comores (groupe A), le Maroc (groupe B), l’Egypte groupe C), l’Algerie (groupe E), l’Angola (groupe F), le Mali (groupe I), le Cameroun (groupe J), l’Afrique du Sud (groupe K), le Sénégal (groupe L)

LE LIONS DE L’ATLAS BRAHIM DIAZ, MEILLEUR BUTEUR DEVANT LE GUINÉEN GUIRASSY

Quant au classement des meilleurs buteurs, c’est Brahim Diaz qui se distingue. L’attaquant madrilène termine meilleur buteur des qualifications avec 7 réalisations. Il devance le Guinéen Serhou Guirassy, auteur de 6 buts, mais qui voit sa sélection éliminée de la CAN après une défaite (1-0) contre la Tanzanie lors de la dernière journée. Ces deux joueurs sont suivis de l’Algérien Amine Gouiri, de l’Égyptien Trezeguet et du Zambien Kennedy Musonda, chacun avec 4 buts.

À noter que les deux Sénégalais les mieux classés dans ce classement des buteurs sont Sadio Mané et Habib Diarra, avec 3 buts chacun.

Classement des 10 équipes avec le plus de victoires en 6 matchs

1 Maroc (6 victoires), 2 Sénegal-Algerie (5 victoires), 4 Mali-Zambie-Cameroun-Cote d’Ivoire-RD Congo-Angola-Afrique du Sud (4 victoires)

Classement 10 meilleures attaque des groupes

1 Maroc (26 buts), 2-Algérie-Afrique du Sud (16 buts), 4-Côte d’Ivoire-Egypte (12 buts), 6-Sénégal-Mali (10 buts), 8-Nigeria (9 buts), 9-Cameroun (9 buts), 10-Comores-Angola-RD Congo-Zambie (7 buts)

Classement 10 meilleures défenses des groupes

1 Sénégal-Mali (1 but), 3 Maroc-Algérie-Egypte-Cameroun-Angola (2 buts), 8 RD Congo-Cote d’Ivoire-Nigeria (3 buts)

Classement Meilleurs buteurs des groupes

1 Brahim Diaz (Maroc, 7 buts), 2 Serhou Guirassy (Guinée, 6 buts), 3 Amine Gouiri (Algérie, 4 buts)-Trezeguet, Egypte, 4 buts)-Kennedy Musonda (Zambie, 4 buts), 6 Teboho Mokoena (Afrique du Sud, 3 buts)-Vincent Aboubacar (Cameroun, 3 buts)-Ryan Mendes (Cap-Vert, 3 buts)-Sadio Mané-Habib Diarra (Sénégal, 3 buts)



Classements finaux des groupes

Groupe A

??Comores DG 3 PTS 12

??Tunisie DG 1 PTS 10

??Gambie DG 0 PTS 8

??Madagascar DG -4 PTS 2

Groupe B

??Maroc DG 24 PTS 18

??Gabon DG -2 PTS 10

??Lesotho DG -11 PTS 4

??République centrafricaine DG -11 PTS 3

Groupe C

??Égypte DG 10 PTS 14

??Botswana DG -3 PTS 8

??Mauritanie DG -3 PTS 7

??Cap-Vert DG -4 PTS 4

Groupe D

??Nigeria DG 6 PTS 11

??Bénin DG 0 PTS 8

??Rwanda DG -2 PTS 8

??Libye DG -4 PTS 5

Groupe E

??Algérie DG 14 PTS 16

??Guinée équatoriale DG -3 PTS 8

??Togo DG -3 PTS 5

??Liberia DG -8 PTS 4

Groupe F

??Angola DG 5 PTS 14

??Soudan DG -2 PTS 8

??Niger DG 1 PTS 7

??Ghana DG -4 PTS 3

Groupe G

??Zambie DG 3 PTS 13

??Côte d’Ivoire DG 9 PTS 12

??Sierra Leone DG -5 PTS 5

??Tchad DG -7 PTS 3

Groupe H

??RD Congo DG 4 PTS 12

??Tanzanie DG 1 PTS 10

??Guinée DG 4 PTS 9

??Éthiopie DG -9 PTS 4

Groupe I

??Mali DG 9 PTS 14

??Mozambique DG 4 PTS 11

??Guinée-Bissau DG -2 PTS 5

??Eswatini DG -11 PTS 2

Groupe J

??Cameroun DG 6 PTS 14

??Zimbabwe DG 2 PTS 9

??Kenya DG -3 PTS 6

??Namibie DG -5 PTS 2

Groupe K

??Afrique du Sud DG 11 PTS 14

??Ouganda DG 3 PTS 13

??Congo DG -8 PTS 4

??Soudan du Sud DG -6 PTS 3

Groupe L

??Sénégal DG 9 PTS 16

??Burkina Faso DG 3 PTS 10

??Burundi DG -7 PTS 4

??Malawi DG -5 PTS 4