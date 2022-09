Entré en jeu lors de la 1ère journée en tant que remplacant, l’ancien sociétaire du Jaraaf et co-meilleur buteur de la Ligue 1 du Sénégal 2021/2022, a ouvert son compteur but avec le Widad. Titularisé lors de ce match comptant pour la 2ème journée, le Casamançais n’a pas attendu longtemps pour dégainer. Après l’ouverture du score de son équipe par Allah, de la tête (9e, 1-0), Bouly a doublé la mise après réception d’une passe d’un coéquipierdans la surface (13e, 2-0), ouvrant du coup son compteur but. La mi-temps est est intervenue sur ce score de buts d’avance. De retour aux oranges, Hassouni porte l’estocade aux visiteurs (48e, 3-0). La formation de Difaa El Jadida va sauver l’honneur par Choka (56e, 3-1). Grâce à ce succès et ce premier but de sa recrue sénégalaise, le Widad (1er, 4 pts+2) occupe la tête de du Tobola Pro, devant Chabab Mohammedia et le Far de Rabat, qui comptent tous deux, 3 points chacun.

