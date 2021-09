« Je me remets bien, mais aujourd’hui je veux envoyer toute mon affection, mon amour et mes prières à mon grand ami Roberto Carlos. Je souhaite que Dieu réconforte ton cœur et que tu sois entouré de soins et de lumière », a déclaré Pelé sur son compte Instagram, présentant ses condoléances à Roberto Carlos le chanteur brésilien, dont un des enfants est décédé mercredi des suites d’un cancer.

XALIMANEWS-Hospitalisé depuis le 31 août et opéré d’une tumeur au colon ce lundi, la légende brésilienne et mondiale, Edson Arantes Do Nascimento dit Pelé, a donné de ses nouvelles via Instagram, affirmant qu’il se remettait bien de son opération.

