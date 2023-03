« J’ai parlé à Casemiro, Vini et Militão. Il y a une grande possibilité qu’il vienne, bien sûr, alors allons chercher ce résultat pour qu’il vienne le plus tôt possible. On m’a dit qu’il était exceptionnel, que tout le monde l’aimait et qu’il était focalisé dur la victoire. Nous verrons dans un avenir proche s’il sera là ou pas », a-t-il déclaré. Une affaire à suivre et prendre très au sérieux.

