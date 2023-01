Formé au club de Coritiba FC, le natif de Paranavai avait découvert l’Europe, via le FC Sochaux-Montbéliard lors de la saison 2004-2005, à l’époque en Ligue 1. Ensuite, Miranda revient au Brésil à Sao Paulo avant de connaître l’Espagne et la Ligue des Champions grâce à l’Atlético de Madrid, avec qui il a disputé 178 rencontres pour 13 buts, et une finale de C1 perdue face au Real Madrid en 2014. Il portera également les maillots de l’Inter Milan et Jiangsu Suning avant son retour à Sao Paulo.

C’est la fin d’une carriere riche de 18 saisons pour l’ancien défenseur de la Canarinha. «Le moment est arrivé. A tous ceux qui m’ont soutenu, mes remerciements les plus spéciaux. Merci beaucoup, le football ! L’histoire demeure», a-t-il publié sur ses réseaux sociaux, avec une vidéo retraçant les moments les plus marquants de son parcours de footballeur, en club et en sélection, dont il a porté le maillot à 58 reprises (3 buts) entre 2009 et 2019

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy