Pour rappel le Brésil a toujours porté du blanc jusqu’à la fameuse finale du Mondial de 1950, perdue à domicile au Maracanã, avant de virer au jaune par superstition depuis la Coupe du Monde de 1954 en Suisse : «Le maillot de l’équipe nationale brésilienne est un symbole de la joie de notre peuple. C’est pour remonter le moral, vibrer et aimer le pays. La CBF est une entité non partisane et démocratique. Nous encourageons que le maillot soit utilisé pour unir et non pour séparer les Brésiliens. L’entité nie avec véhémence que notre chemise soit utilisée dans des actes antidémocratiques et de vandalisme.» A communiqué la CBF.

Et selon les informations du média brésilien UOL, la fédération, qui va également lancer des campagnes éducatives et sociales, a l’intention de rencontrer les représentants de Nike, principal fournisseur d’équipements sportifs pour discuter de la question. Le nouveau président de la Federation, Ednaldo Rodrigues, veut parler à l’équipementier américain pour voir ce qui peut être fait. Il entend écouter les designers et développeurs pour un possible changement.

