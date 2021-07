Nilmar, fut l’un des seuls joueurs brésiliens à avoir remporté 2 trophées majeurs en Coupe du Monde la même année. Champion du monde cadet avec le Brésil en 2003 en Finlande au mois d’aout , l’ancien Lyonnais fut sélectionné avec les Juniors Auriverde et remporta dans la foulée le trophée U20 en décembre de la même année aux Émirats Arabes Unis dans une sélection bresilienne où figuraient un certain Dani Alves (meilleur joueur du tournoi) et Fernandinho de City ( buteur en finale lors de la victoire en prolongation (1-0) contre l’Espagne d’un certain Iniesta).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy