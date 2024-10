Football-Brésil : le président Lula a proposé que la Seleção soit exclusivement composée de joueurs évoluant au pays

XALIMANEWS-Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a récemment proposé que l’équipe nationale soit exclusivement composée de joueurs évoluant au Brésil. Selon lui, les Brésiliens jouant à l’étranger ne sont pas supérieurs à leurs homologues locaux.

Lors d’une interview à la radio, il a déclaré : » Il n’y a pas de stars à l’extérieur. Ceux qui sont loin ne sont pas meilleurs que ceux qui sont ici. » Ses propos interviennent après la victoire de la Seleção sur le Chili (1-2) lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, avec des buts signés par Luiz Henrique et Igor Jesus, deux joueurs locaux, issus du club de Botafogo de Rio de Janeiro.

Cette victoire de la Seleção, loin de soulager le pays, a en réalité provoqué l’irritation de son plus haut représentant. Le président de la République a pris la parole publiquement au sujet de l’équipe nationale, proférant des remarques critiques à l’encontre des stars européennes.

Lula a précisé qu’il avait partagé cette vision non seulement avec les médias, mais également avec le président de la Fédération brésilienne de football (CBF). Selon lui, l’équipe nationale pourrait se passer de joueurs de renom comme Vinicius, Rodrygo, Endrick et Éder Militão du Real Madrid, ainsi que Raphinha de Barcelone et des gardiens Ederson de Manchester City et Alisson de Liverpool. » Il y a de bons joueurs au Brésil, de la même qualité que ceux qui évoluent à l’étranger. Donnons-leur une chance « , a-t-il affirmé au président de la CBF.