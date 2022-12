XALIMAENWS-Retrouvant la forme, voire la force après une hospitalisation à l’hôpital Albert Einstein de São Paulo au début décembre, Pelé (82 ans), a envoyé un message émouvant au peuple brésilien suite à l’élimination de la Selecao en quarts de finale du Mondial, depuis sa page Instagram.

« Lettre ouverte sur mon rêve. La vie est une opportunité. Ce que nous en faisons dépend de chacun d’entre nous. Nous avons eu raison et nous avons eu tort. Dans la victoire, nous recevons la célébration. Dans la défaite, nous apprenons. La vie est toujours généreuse et offre de nouveaux départs. Avec chaque jour qui passe, nous commençons un nouveau voyage. Et dans ce cycle, nous nourrissons des rêves qui ne meurent jamais, quelles que soient les difficultés rencontrées sur le chemin. Cela vaut pour tout le monde, mais lorsque votre rêve est de devenir footballeur, les opportunités sont beaucoup plus rares et les rêves beaucoup plus lointains. Les trébuchements ne sont pas plus douloureux que la vie de n’importe qui. Cependant, ils sont jugés par beaucoup plus de personnes, ne pensez-vous pas ? Et, pour être juste, les victoires sont aussi beaucoup plus célébrées. Malgré la douleur que nous avons ressentie avec notre élimination de la Coupe du monde, je demande aux Brésiliens de se souvenir de ce qui nous a valu les cinq premières étoiles sur notre poitrine. C’est l’amour qui nous anime. Je ne sais pas ce qui nous rend si fous du football. Que ce soit l’amour pour l’union de véritables amitiés autour du sport, pour le cri du but ou pour oublier tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, ne serait-ce que pendant 90 minutes. Peut-être est-ce l’amour de la lutte contre la pauvreté, la faim et la drogue, que le football apporte à tant de communautés qui composent un pays aussi vaste. Les vertus du plus beau des sports sont nombreuses. C’est encore plus vrai ici au Brésil. La raison n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que cette foule nous a réunis, à un moment où nous avions tant besoin d’unité. Et mon rêve est que ce sentiment entre nous et notre pays ne soit pas qu’un sentiment passager. Cet objectif peut sembler impossible. Cependant, lorsque j’étais enfant, j’avais un autre rêve qui lui ressemblait également : gagner la Coupe du monde pour mon père. En parlant de rêves, ne pensez pas que les rêves de nos sportifs sont terminés. Je sais qu’ils rêvent encore de la sixième étoile, comme je le faisais quand j’étais enfant. Notre conquête n’a été que repoussée. A mes amis sportifs et au comité technique de l’équipe nationale, je laisse mon admiration, ma solidarité et mon affection. À tous les Brésiliens, je souhaite que l’union et l’amour qui nous unissent dans le sport durent toute la vie. Le rêve appartient à chacun d’entre nous. L’amour, l’amour et l’amour. »