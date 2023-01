« O Rei » était en avance sur tous les joueurs. La preuve, en regardant certaines de ses vidéos, on peut le voir réaliser des gestes reprises par les stars actuelles. Ce qui faisait dire à Erling Haaland le prodige norvégien de Manchester City, « Pelé avait déjà tout fait ». Pelé est unique en son genre, car il reunissait toutes les caracteristiques des stars de cette époque, dans sa panoplie. Selon Pepe, son grand coéquipier à Santos et en équipe nationale brésilienne : « Il avait l’habileté de Messi et la tête, la force, l’impulsion et la vitesse de Cristiano Ronaldo« , avait déclaré le Canhão da Vila dans une interview donnée à GOAL en 2018.

