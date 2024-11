Football-Brésil : retourné dans les favelas, Adriano se confie sur sa nouvelle vie

XALIMANEWS-Le footballeur brésilien Adriano, surnommé « Il Imperatore » , a marqué les années 2000 par son jeu impressionnant, alliant puissance et technique, qui évoquait celui de Ronaldo Nazário, sous les couleurs de l’Inter Milan. Destiné à une carrière exceptionnelle, il a pourtant vu son ascension freiner par les blessures et, après le décès de son père, sombré dans l’alcool.

Retourné dans les favelas brésiliennes, loin de la gloire passée, l’ex-international brésilien s’est confié à The Players’ Tribune. Dans une interview émouvante, il a parlé de la souffrance qu’il a vécue durant sa carrière, après avoir été considéré comme l’héritier de Ronaldo, et récemment révélé dans des vidéos retrouvées dans son quartier d’origine.

« Savez-vous ce que cela fait d’être une promesse ? Je le sais. Y compris une promesse non tenue. Le plus grand gâchis du football : Moi. J’aime ce mot, « gâchis ». Pas seulement à cause de sa sonorité, mais aussi parce que je suis obsédée par le fait de gâcher ma vie. Je suis bien comme ça, dans un gaspillage effréné. J’aime cette stigmatisation, a indiqué Adriano, qui est retourné vivre dans son quartier natal de Vila Cruzeiro (Brésil). Je n’aime pas donner des explications aux autres. Mais en voici une. Je bois parce que ce n’est pas facile d’être une promesse qui reste endettée. Et c’est encore pire à mon âge. Beaucoup de gens n’ont pas compris pourquoi j’ai abandonné la gloire des stades pour m’asseoir dans mon vieux quartier et boire jusqu’à l’oubli. Parce qu’à un moment donné, je l’ai voulu, et c’est le genre de décision sur laquelle il est difficile de revenir. (…) J’avais dix ans lorsque mon père a été abattu. J’ai grandi en vivant ses crises. La responsabilité de subvenir aux besoins de la maison incombait entièrement à ma mère. Et qu’a-t-elle fait ? Elle a fait face. Elle a compté sur l’aide de nos voisins. Après sa mort, tout a empiré, parce que je me suis isolé. J’étais seule en Italie, triste et déprimée, et j’ai commencé à boire. (…) Les gens n’ont pas compris pourquoi je suis retourné dans la favela. Ce n’était ni pour l’alcool, ni pour les femmes et encore moins pour la drogue. C’était pour la liberté… La seule chose que je cherche à Vila Cruzeiro, c’est la paix. Ici, je marche pieds nus et torse nu, juste en short. Je joue aux dominos, je m’assois sur le trottoir, je me rappelle mon enfance, j’écoute de la musique, je danse avec mes amis et je dors par terre » D’après Footmercato, l’ex-international brésilien, âgé de 42 ans, fera son grand retour sur les terrains une dernière fois lors d’un match entre Flamengo et l’Inter, le 15 décembre prochain. Un dernier acte symbolique pour dire « au revoir » à tous ceux qui l’ont soutenu et continuent de le faire.