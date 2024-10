Football-Brésil : un joueur de 3ème Division abattu en pleine rue

XALIMANEWS-Le club brésilien de Remo (D3) a annoncé le décès tragique de Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, surnommé Ricardinho, lors d’une fusillade survenue dans la nuit du 7 au 8 octobre.

Selon Footmercato, le joueur agé de 22 ans, le se trouvait devant une maison après un match de football sur un terrain local, lorsque des occupants d’une voiture noire ont ouvert le feu sur lui et ses proches. Des témoins affirment que Ricardinho et ses amis n’étaient impliqués dans aucune activité illicite et soupçonnent une erreur d’identité. La police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.

« C’est avec une grande tristesse que Remo annonce la perte tragique de Ricardinho, 22 ans. Ricardinho était un jeune joueur du Remo et a fait ses débuts professionnels en janvier 2023. Sa mort laisse un vide dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu et qui ont admiré son talent sur le terrain. Que Dieu réconforte les cœurs de sa famille et de ses amis en ce moment », a communiqué le club brésilien sur son site.