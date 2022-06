Comme espère depuis un moment, le transfert de l’international sénégalais, Sadio Mané, vers le Bayern de Munich, a été acté ce mercredi. Le club de la Bavière l’a officialisé, pour un contrat qui porte sur 3 ans et pour un coût de 40 millions d’euros, bonus compris. Et pour souhaiter la bienvenue à son nouveau joueur, le champion d’Allemagne a fait dans l’original, illuminant la façade de l’Allianz Arena des couleurs du club avec le nom de Sadio, MANÉ, au milieu. Comme on peut le voir, sur la photo postée par les champions d’Allemagne, depuis leur page officielle Facebook. Le vainqueur et mVP de la CAN 2022 saura apprécier ce geste teinté de classe de la part de l’ogre allemand.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy