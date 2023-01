Onsaura qui succédera à Robert Lewandowski au trophée FIFA The Best ? En 2021, l’attaquant polonais, de nouveau nominé cette fois encore, avait été récompensé de ses 69 buts (clubs et sélections confondues) et avait remporté cette récompense individuelle pour la deuxième fois consécutive.

Absent du Mondial 2022 pour une blessure au genou, contractée depuis le 9 novembre 2022 lors de la victoire du Bayern de Munich sur le Werder de Brême en Bundesliga (6-1), Sadio Mané travaille d’arrache pied pour revenir. Après avoir remercié tous ceux qui l’ont soutenu durant sa convalescence, le Ballon d’Or africain 2022 espère être de la partie pour la double confrontation des 8es de Ligue des champions face au PSG en février. Cependant, avant ce choc, le vainqueur de la CAN 2022, vient d’être nominé parmi les 14 joueurs pour le trophée FIFA The Best 2023, en compagnie de 2 autres Africains, Achraf Hakimi et Mohamed Salah, son ancien compère.

