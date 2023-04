XALIMANEWS-Le cas Sadio Mané fait toujours parler au Bayern de Munich. L’international sénégalais qui a retrouvé les filers ce week-end, ferait l’objet de crispations en internes, rapporte la presse allemande.

On n’a pas encore retrouvé le Sadio Mané de Liverpool, le joueur explosif, talentueux, qui mettait le feu et formait avec Salah et Firmino, le meilleur trio de club d’Europe. La faute à une blessure contractée en novembre 2022 qui l’a privé du Mondial qatari, alors qu’il faisait un bon début de saison en marquant lors des premières journées. Après son retour, il n’avait pas retrouvé sa place de titulaire et ne s’entendait plus avec le désormais ex coach bavarois, Nagelsmann. Moralement atteint, le natif de Bambali a pété le cables, lors du quart aller de Ligue des champions à City (3-0), lors d’une altercation avec Leroy Sané qui a eu la lèvre fendue. Après s’être amendé, Sadio a purgé un match de suspension en plus d’une amende avant de renouer avec le terrain lors du quart retour contre les Skyblues, où il fut à l’origine du penalty du nul (1-1), qui scella le sort des Munichois.

Ce week-end, le Lion de la Teranga fut à l’origine du but bavarois lors de la defaite face à Mayence (1-3). Malgré son retour decisif sur le plan personnel, Sadio ne fait pas l’unanimité dans le club bavarois. Selon RMC Sport qui reprend les informations de la presse allemande, son comportement fait l’objet de critiques acerbes en interne. Chez le Rekordmeister, il se murmure que l’exigence et la performance ne vont pas forcément de pair avec le Ballon d’Or africain. Ce qui donne une idée du climat de défiance qui entoure son cas. Son coup de sang contre l’international allemand Leroy Sané ne plaide pas sa cause, et aurait même plutôt tendance à aggraver son cas, à rendre sa position intenable.

ADVERTISEMENT

Son geste sur l’international allemand, aurait sidéré ses coéquipiers, et pas seulement sa victime, rapporte RMC qui cite Sky Sports. Et selon le média français, un certain nombre d’entre eux lui auraient tourné le dos dans le vestiaire.

Une situation qui pourrait pousser le Bayern Munich, qui veut se positionner sur un avant-centre axial, à le vendre dès cet été. L’ancien joueur de Liverpoolcompte tout de même 12 buts et a délivré 5 passes décisives en 34 rencontres avec le leader de la Bundesliga toutes compétitions confondues.