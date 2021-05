Déjà sacré champion d’Allemagne avec le Bayern de Munich avant terme, Robert Lewandowski, auteur de 39 buts en 27 matchs de Bundesliga, est en passe de dépasser la barre des 40 buts en championnat. Le départ d’Hansi Flick en fin de saison, qui sera remplacé par Julian Nagelsmann ex-coach de Leipzig, ne semble pas modifier ses plans de continuer l’aventure avec l’écurie bavaroise. ”«Un nouveau chapitre va s’ouvrir. Mais ce que Flick a fait restera dans l’histoire, c’est quelque chose d’épique. En 2020, nous avons soulevé tous les trophées possibles et battu beaucoup de records avec lui. Nous sommes le Bayern, alors nous ferons le maximum pour gagner à nouveau tous les trophées avec Nagelsmann. Pour moi, ça ne change pas grand-chose : je dois marquer avec Flick et je devrai continuer à le faire avec le nouvel entraîneur pour aider l’équipe. Marquer, c’est quelque chose que j’aime. Quand j’y arrive et qu’on gagne, tout me semble plus beau», a-t-il conclu. Le Bayern peut pousser un Ouf de soulagement.

