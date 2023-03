Conscient de la tache qui l’attend en Bavière, Tuchel compte bien relancer certains joueurs qui n’étaient pas épanouis sous son predecessur. Selon Bild, lors de la séance de Mardi, l’ancien coach du PSG s’est entretenu avec Leroy Sané dont il est fan et qui avait des velléités de départ. Il souhaite repositionner à nouveau Sané comme ailier, son poste de prédilection alors que Nagelsmann le positionnait au coeur du jeu. Aussi, le nouveau technicien du club bavarois compte relancer Gnabry et Mané, deux joueurs pas trop fans de l’ancien coach du RB Leipzig. Concernant le Sénégalais, il aurait d’ailleurs eu un gros clash avec le coach allemand après le match retour face au PSG. Le média Bild a révélé que Mané veut montrer enfin son vrai visage au Bayern Munich. Tuchel compte l’y aider. Contrairement à Nagelsmann, qui l’utilisait sur l’aile ou dans l’axe, le nouvel entraîneur veut le stabiliser sur les côtés. Selon le media, ne s’arrêtant pas là, Tuchel réussir l’opérationnel séduction, lui qui a très bien compris l’importance de Thomas Müller dans l’effectif et son statut particulier. Il souhaite le mettre dans sa poche et en faire un leader, ce qu’il est déjà au final. Quand à Joshua Kimmich et Leon Goretzka, deux soldats de Nagelsmann, deux cadres de l’équipe, Tuchel veut aussi les séduire tout en espérant qu’ils adhèrent à sa philosophie. Révolution, quand tu nous tiens .

