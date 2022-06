«Dès le premier jour où je suis arrivé au club, j’ai parlé au patron quand j’étais à Southampton et je pense qu’à ce moment-là, nous n’étions même pas en Ligue des champions. Il m’a appelé et j’ai dit : « Bien sûr. J’ai juste décidé avec mon cœur que je venais à Liverpool », parce que c’est là que je me voyais et pour moi c’était le bon moment, le bon club pour tout réaliser. Nous avons beaucoup gagné et j’ai passé un très bon moment ici. Un temps incroyable à Liverpool, on a beaucoup gagné. Comme je le dis toujours, ma vie est toujours lié aux défis et quand le Bayern est venu, j’ai dit au club que je voulais partir. Je voulais aller ailleurs pour voir un nouveau défi. Ce n’est rien d’autre, c’est juste un défi parce que pour moi, je veux toujours me remettre en question pour aller de mieux en mieux», a expliqué l’ancien de joueur du FC Metz dans se propos rapportés par Footmercato.

